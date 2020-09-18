Работу 139 объектов в Москве приостановили с мая из-за нарушений противоэпидемических мер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Работа 139 объектов приостановлена с 1 мая в Москве из-за невыполнения противоэпидемиологических мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Из них в отношении 59 объектов действует временный запрет деятельности, помещения объектов опечатаны, административные материалы переданы в суд, уточнили в ведомстве.
Наиболее часто приостанавливалась работа объектов торговли продуктами питания и непродовольственными товарами, реже – предприятий общественного питания, промышленных объектов, частных детсадов и салонов красоты.
Ранее сообщалось, что заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг в Москве выписали с мая порядка 11 тысяч предписаний за нарушение противоэпидемических норм.
Было проверено около 49 тысяч предприятий. Владельцам-нарушителям выписаны штрафы за несоблюдение масочно-перчаточного режима на сумму 650 миллионов рублей.
Магазины и кафе Москвы оштрафованы на 650 млн руб за нарушения мер против COVID-19
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