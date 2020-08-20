Шесть салонов красоты закрыли в Москве из-за нарушений мер профилактики COVID-19

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По предписанию столичного Роспотребнадзора за нарушения в соблюдении мер профилактики коронавируса в Москве закрыты шесть салонов красоты, сообщается на сайте ведомства.

"Были проверены 295 салонов и парикмахерских, в 29 из них были обнаружены нарушения. За грубые нарушения санитарного законодательства, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан, по решению суда приостановлена деятельность шести салонов красоты на срок от 10 до 90 суток", – говорится в сообщении.

Уточняется, что чаще всего нарушения были связаны с отсутствием масок и перчаток у сотрудников. Также в некоторых салонах не было антисептиков, ультрафиолетовых облучателей. Кроме того, был нарушен режим уборки помещений.

Всего составлен 41 протокол об административном правонарушении. Общая сумма наложенных штрафов приравнивается к 124 тысячам рублей.

Ранее столичным магазинам и кафе выписали более 8 тысяч предписаний на общую сумму 450 миллионов рублей за несоблюдение мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19.