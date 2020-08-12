Магазины и кафе оштрафовали на 450 млн рублей за нарушение противоэпидемических мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Столичным магазинам и кафе выписали более 8 тысяч предписаний на общую сумму 450 миллионов рублей за несоблюдение мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.

"С 12 мая по 11 августа проведена проверка более 45 тысяч предприятий общественного питания, торговли и услуг. За период действия ограничительных мер составлено более 8 тысяч административных материалов на сумму 450 миллионов рублей в отношении предприятий розничной торговли и общепита", – говорится в сообщении.

Как отмечается, самыми частыми нарушениями стало то, что в заведениях не обеспечивали безопасную дистанцию, у посетителей и сотрудников не было масок и перчаток, а также некоторые организации работали вопреки ограничениям.

Как рассказал замруководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов, пассажирам городского транспорта столицы выписано штрафов почти на 240 миллионов рублей за проезд без масок и перчаток. По его словам, рейды проходят выборочно в вестибюлях, на станциях метрополитена, а также в наземном пассажирском транспорте.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк напомнил, что магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Кроме того, представители магазина вправе вызвать полицию.

Несколько магазинов уже временно закрыли из-за нарушений масочного режима. Предприятиям торговли в Москве было выписано свыше 5 тысяч штрафов.

Масочный режим введен в Москве указом мэра от 12 мая. Медицинские маски и перчатки необходимо использовать при посещении магазинов, торговых центров и иных общественных мест.