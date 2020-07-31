Власти Москвы напомнили о необходимости масочного режима в магазинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Об этом сообщает ТАСС.

"Магазины обязаны не впускать в свои помещения и не обслуживать на кассе покупателей без масок и перчаток. При этом посетителю, который пришел без средств индивидуальной защиты, может быть предложено их приобрести и надеть", – заявил представитель мэрии.

По словам Немерюка, если посетитель отказывается надевать маску и перчатки, то представители магазина вправе вызвать полицию.

Ранее в Москве закрыли два магазина сети "Пятерочка". В помещениях этих торговых точек были зафиксированы нарушения санитарных предписаний Роспотребнадзора.

Масочный режим был введен в Москве указом мэра города от 12 мая. Медицинские маски и перчатки необходимо использовать при посещении магазинов, торговых центров и иных общественных мест.

