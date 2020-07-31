Вторую "Пятерочку" закрыли в Москве из-за нарушения масочного режима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Магазин "Пятерочка", расположенный на улице Халтуринской, временно закрыли из-за неисполнения предписаний Роспотребнадзора, передает телеканал Москва 24.

Отмечается, что в магазине было зафиксировано нарушение предписания властей о ношении защитных медицинских масок и отсутствовали обеззараживатели воздуха. Магазин закрыли на три месяца, дальнейшая его судьба будет определена судом.

Накануне замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора в Восточном административном округе Екатерина Давыдова рассказала о закрытии магазина "Пятерочка" на улице Большой Косинской из-за несоблюдения масочного режима.

Давыдова уточнила, что компания не может быть оштрафована, если нет масок на покупателях. Однако санкции предусмотрены в случае отсутствия средств индивидуальной защиты у сотрудников магазина.

Она напомнила, что в таком случае на компанию накладывается штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, на 90 суток приостанавливается ее деятельность.

Ранее стало известно, что в Москве за период с 12 мая по 24 июля оштрафовали более 5 тысяч предприятий торговли за нарушение масочного режима. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк призвал носить средства индивидуальной защиты в торговых центрах и магазинах.

Масочный режим был введен в Москве указом мэра города от 12 мая. Медицинские маски и перчатки необходимо использовать при посещении магазинов, торговых центров и иных общественных мест. Также по-прежнему рекомендовано соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Эти же меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях.

