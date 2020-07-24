Более 5 тыс магазинов Москвы оштрафовали за отсутствие масок у сотрудников и покупателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 5 тысяч штрафов выписали предприятиям торговли в Москве за несоблюдение масочно-перчаточного режима. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он напомнил, что ношение средств индивидуальной защиты обязательно как для сотрудников, так и для покупателей с 12 мая. Глава ведомства подчеркнул, что легкомысленное отношение к масочно-перчаточному режиму недопустимо.

"Есть особые требования по соблюдению масочного режима как для продавцов, так и для самих посетителей. <...> Количество штрафов предприятиям торговли превысило 5 тысяч", – отметил Немерюк.

Он призвал носить средства индивидуальной защиты в магазинах и торговых центрах. Глава департамента сообщил, что снимать маски и перчатки в общественных местах еще рано, несмотря на успешную работу по созданию и испытанию вакцины.

"Давайте мы будем продолжать соблюдать требования и носить перчатки и маски, в том числе в продовольственных магазинах и торговых центрах. Это и хороший пример всем, и позволяет спасти родных и близких", – подчеркнул Немерюк.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не планируется вновь вводить ограничительные меры. В то же время глава города призвал горожан соблюдать меры предосторожности и следовать правилам санитарной безопасности.

Масочный режим остается обязательным и в Подмосковье. Кроме того, в Московской области по-прежнему от жителей требуется соблюдение социальной дистанции. Также там сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и для страдающих хроническими заболеваниями.