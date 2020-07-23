Ситуация с коронавирусом в Москве улучшилась за последние две недели – Собянин

16:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за последние две недели количество госпитализаций в связи с коронавирусом сократилось на четверть в столице.
"Москва уже прошла свои пороги. Можно сказать, что за последние две недели в Москве ситуация не ухудшилась – она улучшилась", – отметил глава города в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, на 25% уменьшилась численность пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19. На 20% меньше стало тех, кто подключен к аппарату ИВЛ.
Ранее Собянин рассказал, что в Москве не будут снова вводиться ограничения из-за коронавируса. Он отметил стабильность ситуации с COVID-19 в столице, однако призвал к соблюдению правил санитарной безопасности.
Глава города также сообщил, что вакцинацию столичных жителей запустят сразу после регистрации препарата и получения доступа к нему. Собянин отметил важность вакцинирования в связи с тем, что коронавирус не исчезнет сам по себе.
За последние сутки в Москве зафиксировали 608 новых случаев заболевания COVID-19. По словам столичного Оперштаба, с 1 июля прирост зараженных коронавирусом в городе держится на низком уровне.
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