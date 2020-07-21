Врачи из Казахстана посетили больницы Москвы

13:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Медицинская делегация из Казахстана посетила ведущие больницы Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
В сообщении сказано, что цель визита заключена в международном обмене опытом в организации медицинской помощи пациентам с COVID-19.
"Медики посетили ключевые столичные учреждения: Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское", больницу в Коммунарке, Телемедицинский центр, Институт имени Склифосовского, а также станцию скорой и неотложной помощи имени Пучкова. Специалисты государственной системы здравоохранения Москвы продемонстрировали коллегам из Казахстана оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом во время пандемии, в том числе схемы и протоколы лечения, применяемые врачами в стационарах, а также обеспечение безопасности медицинского персонала при работе в "красных" зонах", – приводит Агентство "Москва" сообщение.
Уточняется, что столичные врачи оказывают консультативную и организационно-методическую поддержку медикам в Республике Казахстан. Специальные бригады оценивали работу COVID-стационаров, определяли порядок перепрофилирования клиник.
"На днях в Москву вернулась мультидисциплинарная бригада столичных врачей, состоящая из 22 медиков, ранее направленная в Республику Казахстан, Алматы. Это был первый межгосударственный медицинский выезд врачей департамента здравоохранения Москвы для помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19", – добавили в пресс-службе.
Ранее вторая бригада московских специалистов отправилась в Казахстан для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом. Врачи оценят эпидемиологичекую ситуацию на территории Казахстана в период пандемии COVID-19, а также предложат способы борьбы с инфекцией.
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