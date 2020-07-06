Российские специалисты отправились в Казахстан для помощи местным врачам

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26 ведущих врачей из Московской области отправились в Казахстан, чтобы помочь местным врачам в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Наши специалисты готовы поделиться опытом, поэтому мы откликнулись на просьбу коллег из Казахстана и направили туда анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов для помощи в лечении пациентов с COVID-19", – приводятся в сообщении Минздрава региона слова министра здравоохранения области Светланы Стригунковой.
В Казахстане COVID-19 был выявлен у 48 тысяч человек, выздоровели 27 тысяч, скончались 188 человек.
Ранее сообщалось, что почти 240 ученых из 32 стран призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть свои рекомендации по коронавирусу. Специалисты ожидают, что возможность передачи COVID-19 по воздуху будет учтена.
По данным ВОЗ, COVID-19 распространяется через крупные капли, выделяемые из дыхательных путей больного, например при кашле. Кроме того, они могут распространяться из-за чихания, при общении. Однако теперь исследователи предполагают, что новый вирус способен распространяться через мельчайшие частицы, задерживающиеся в воздухе внутри помещений.
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