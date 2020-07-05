Более 200 ученых попросили ВОЗ признать, что COVID-19 может передаваться по воздуху

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти 240 ученых из 32 стран призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть свои рекомендации по коронавирусу. Специалисты ожидают, что возможность передачи COVID-19 по воздуху будет учтена, передает New York Times.
По данным ВОЗ, коронавирусная инфекция распространяется через крупные капли, выделяемые из дыхательных путей больного, в частности, при кашле. Кроме того, они могут распространяться из-за чихания, при общении.
Однако теперь исследователи говорят, что новый вирус способен распространяться через мельчайшие частицы, задерживающиеся в воздухе внутри помещений. Под этим обращением подписались 239 экспертов, которые отправили письмо в ВОЗ.
Не исключается, что это письмо появится в научном журнале на следующей неделе. Так, в ВОЗ данные о передаче коронавируса через воздух посчитали неубедительными.
Согласно последним сведениям, в мире зарегистрировали свыше 10,9 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, более 523 тысяч человек скончалось.
Ранее говорилось, что в России подтверждено 6 736 новых случаев COVID-19. На Москву приходится 650 свежих случаев, на Московскую область – 287.
С момента окончания самоизоляции число заболевших коронавирусом сократилось почти на 60%
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