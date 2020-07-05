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Общество

10:30

В России подтверждено 6 736 новых случаев COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтверждено 6 736 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах, сообщает Оперативный штаб.

2 005 из них клинических проявлений не имели. Всего в стране зарегистрирован 681 251 случай в 85 регионах, что на 1% больше, чем днем ранее.

На Москву приходится 650 свежих случаев, на Московскую область – 287, на Санкт-Петербург – 275. В ХМАО выявлено 272 случая, в Свердловской области – 266, в Иркутской – 241, в Нижегородской – 217, в ЯНАО – 187.

В Архангельской области выявили 170 случаев, в Воронежской – 148, в Мурманской – 137, в Красноярском крае – 133, в Челябинской области – 131, в Самарской – 127, в Алтайском крае – 115, в Новосибирской области – 112, в Ульяновской – 105.

Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Чукотский АО – 0%, Москва – 0,3%, в Московской области, Северной Осетии, Еврейской АО, Чечне – 0,5%, в Орловской, Рязанской, Калининградской областях и Дагестане – 0,7%, в Ингушетии, Башкирии, Татарстане, Крыму, а также Брянской, Калужской областях – 0,8%.

За последние сутки подтверждено 134 летальных случая, среди которых 24 в Москве и 11 в Московской области. За весь период по стране скончался 10 161 человек.

Выписан по выздоровлению 3 871 человек, в том числе 561 в Москве и 492 в Московской области. Общее количество за все время – 450 750 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 21 миллиона лабораторных исследований. Под медицинским наблюдением по РФ остаются 280 347 человек.

Более 8 тысяч человек обследовали на популяционный иммунитет к коронавирусу в трех пилотных регионах РФ. Тестирование проводилось в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Хабаровском крае среди детей и взрослых вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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