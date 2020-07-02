Роспотребнадзор провел исследование на популяционный иммунитет к COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 8 тысяч человек обследовали в трех пилотных регионах России на популяционный иммунитет к коронавирусу, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Исследование проводилось в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Хабаровском крае среди здорового детского и взрослого населения вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19.

Данные необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации, а также планирования мероприятий по профилактике COVID-19.

Ранее стало известно, что москвичи смогут принять участие в массовом бесплатном тестировании на иммунитет к коронавирусу.

По последним данным, в России зафиксировано 654 405 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 422 931. За весь период зарегистрирован 9 536 летальных исхода.