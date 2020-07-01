Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб. Из них 31,9% не имели клинических проявлений COVID-19.

Коронавирус зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 611 выявленных случаев, на Московскую область – 306, Санкт-Петербург – 262, Ханты-Мансийский АО – 261, Свердловскую область – 256, Иркутскую область – 248.

В Нижегородской области зафиксировали 228 новых случаев, в Ямало-Ненецком АО – 203, в Воронежской области – 166, в Красноярском крае – 140, в Челябинской области – 137, в Мурманской области – 135, в Республике Тыва – 119, в Архангельской области – 118, в Ульяновской области – 108, в Саратовской области – 102, в Новосибирской области – 100.

На Ростовскую область пришлось 95 случаев, на Волгоградскую область – 92, на Омскую область – 86, на Ставропольский край – 84, на Карачаево-Черкесию – 79, на Хабаровский край – 79, на Приморский край – 77, на Тульскую и Оренбургскую области – по 76, на Пензенскую область – 75.

В Алтайском крае зарегистрировали 74 новых случая, в Псковской области – 73, в Ивановской области – 70, в Тюменской области – 68, в Дагестане – 65, в Самарской области – 63, в Забайкальском и Краснодарском краях – по 61, в Белгородской и Брянской областях – по 59, в Курской области и Чувашской Республике – по 58.

На Камчатский край пришлось 55 случаев, на Республику Коми – 54, в Ленинградской и Томской областях – по 53, в Пермском крае – 52, в Кабардино-Балкарской Республике – 51, в Калужской области – 48, в Новгородской области – 47, во Владимирской и Тверской областях – по 46, в Тамбовской области – 45, в Башкортостане и Республике Саха – по 44, в Карелии – 43, в Кемеровской области – 41.

В Рязанской, Ярославской областях, Республиках Калмыкия и Татарстан выявлено по 40 новых случаев, в Смоленской области – 38, в Липецкой области, Адыгее и Мордовии – по 37, в Астраханской области – 34, в Бурятии – 33, в Кировской области и Республике Хакасия – по 32, в Орловской области, Республике Марий Эл и Республике Алтай – по 31, в Сахалинской области – 28, в Амурской и Магаданской областях – по 27, в Ингушетии и Северной Осетии – по 22.

21 случай COVID-19 зафиксирован в Вологодской области, в Удмуртии – 20, в Чечне – 10, в Калининградской области – 9, в Костромской и Курганской областях – по 8, в Крыму – 6, в Ненецком автономной округе – 3, в Еврейской АО – 2.

Всего в России выявлено 654 405 случаев коронавируса. За сутки умерли 216 человек, за весь период зафиксировано 9 536 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 10 281 человек, за все время – 422 931 человек.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что Россия готова организовать поставки вакцины от коронавируса на мировой рынок. Аналогичное решение согласовано для тест-систем.

Клинические испытания российской вакцины уже начались – ее получили 18 добровольцев в Сеченовском университете. На данный момент испытуемые сообщают, что их самочувствие и состояние после введения препарата не изменились.

