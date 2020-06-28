Столичная система здравоохранения блестяще справилась с COVID-19 – Собянин

13:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Московская система здравоохранения на всех уровнях блестяще справилась с пандемией коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Понятно, что ничего идеального нет, кому-то позвонили не так, приехали чуть с опозданием, что-то не то сказали. Но в целом система блестяще справилась. Вся, сверху донизу: скорая помощь, тестирования, лаборатории, просто вся система работала как единая машина", – заявил Собянин.
Мэр ранее отмечал, что меры борьбы с COVID-19 в Москве и готовность медиков спасли тысячи жизней. По его словам, в больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях.
Глава горда добавил, что каждый тяжелобольной был обеспечен системой искусственной вентиляции легких и реанимацией. Он подчеркнул, что в столице не было ни дня, когда был бы дефицит коек в реанимации.
По словам Собянина, за последнюю неделю наблюдается уменьшение количества выявленных случаев коронавируса. Мэр добавил, что также снижается число госпитализированных и тяжелых пациентов на ИВЛ.
За последние сутки в России подтвердили 6 971 новый случай COVID-19. Из них 2 198 случаев не имели клинических проявлений болезни. На Москву приходится 717, на Московскую область – 325.
Всего в России зарегистрировано 634 437 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 104 человека, за весь период – 9 073 человека. За сутки вылечились 5 735 пациентов, за все время – 399 087.
В Москве выявили 717 новых случаев COVID-19
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