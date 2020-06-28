Еще 1 052 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врачи в Москве вылечили за сутки еще 1 052 пациента от коронавирса. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 052 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 147 095", – заявила Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 6 852 новых случая коронавирусной инфекции. На Москву приходится 750 выявленных случаев, на Московскую область – 366. Общая численность пациентов с COVID-19 за все время в РФ составила 627 646 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что решение о снятии ограничений, введенных в Москве в связи с пандемией коронавируса, было своевременным. Он добавил, что за последнюю неделю наблюдается уменьшение количества выявленных случаев коронавируса.

