Еще 1 052 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Врачи в Москве вылечили за сутки еще 1 052 пациента от коронавирса. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 052 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 147 095", – заявила Ракова.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.
За прошедшие сутки в России зафиксировали 6 852 новых случая коронавирусной инфекции. На Москву приходится 750 выявленных случаев, на Московскую область – 366. Общая численность пациентов с COVID-19 за все время в РФ составила 627 646 человек.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что решение о снятии ограничений, введенных в Москве в связи с пандемией коронавируса, было своевременным. Он добавил, что за последнюю неделю наблюдается уменьшение количества выявленных случаев коронавируса.
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