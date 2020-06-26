Надо привыкать к нормальной жизни, соблюдая все меры предосторожности – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин призвал москвичей привыкать к нормальной жизни после снятия ограничений, соблюдая при этом все меры санитарной безопасности. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр рассказал, что в городе с каждым днем улучшается эпидемиологическая обстановка. Однако, по его словам, многим гражданам кажется непривычным и рискованным возвращаться к жизни до пандемии. Собянин добавил, что "сейчас многие психологически сопротивляются открытости".

"Психологически очень сложно перестроиться. Кажется настолько непривычным и рискованным, что отчасти верно, но все равно надо привыкать к нормальной жизни", – отметил Собянин.

Ранее Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает. Президент отметил, что объем работы волонтеров, которые оказывали всяческую поддержку пациентам с COVID-19, начал снижаться. По его словам, волонтеры на совесть выполнили свою работу, за что он выразил им слова благодарности.

За последние сутки в России выявили 6 800 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. На Москву приходится 813 выявленных случаев, на Московскую область – 390, Ханты-Мансийский АО – 295, Санкт-Петербург – 223.

Всего в России зарегистрировано 620 794 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 176 человек, за весь период – 8 781 человек. За сутки вылечились 8 988 пациентов, за все время – 384 152.

