РФ сохраняет в повышенной готовности резерв коек для больных с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в стране будет сохраняться резерв коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил в ходе телеобращения к россиянам.
Глава государства обратил внимание, что данные меры продолжат действовать, несмотря на то, что число случаев заболевания COVID-19 снижается.
"Если еще в середине марта в целом по стране было около 40 тысяч специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тысяч", – рассказал глава государства. Он подчеркнул, что такой резерв сохранится в повышенной готовности.
Кроме того, Владимир Путин сообщил, в ходе пандемии Россия доказала, что может решать задачи исключительной сложности.
"Если потребуется, все соберем в кулак, ресурсы наших ведущих медицинских центров, вооруженных сил, МЧС, волонтеров, так как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах", – добавил президент РФ.
Во вторник, 23 июня, президент России выступил с телеобращением к гражданам и рассказал, что российское общество не растерялось перед угрозой коронавируса. Глава государства отметил, как граждане страны ответственно относились к требованиям властей.
В России выявлено 599 705 случаев COVID-19, вылечились 356 429 человек, скончались 8 359.
В России зарегистрировано 599 705 случаев COVID-19
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