РФ сохраняет в повышенной готовности резерв коек для больных с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в стране будет сохраняться резерв коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил в ходе телеобращения к россиянам.

Глава государства обратил внимание, что данные меры продолжат действовать, несмотря на то, что число случаев заболевания COVID-19 снижается.

"Если еще в середине марта в целом по стране было около 40 тысяч специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тысяч", – рассказал глава государства. Он подчеркнул, что такой резерв сохранится в повышенной готовности.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, в ходе пандемии Россия доказала, что может решать задачи исключительной сложности.

"Если потребуется, все соберем в кулак, ресурсы наших ведущих медицинских центров, вооруженных сил, МЧС, волонтеров, так как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах", – добавил президент РФ.

Во вторник, 23 июня, президент России выступил с телеобращением к гражданам и рассказал, что российское общество не растерялось перед угрозой коронавируса. Глава государства отметил, как граждане страны ответственно относились к требованиям властей.

В России выявлено 599 705 случаев COVID-19, вылечились 356 429 человек, скончались 8 359.