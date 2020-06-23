Российское общество не растерялось перед угрозой коронавируса – Путин

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Президент России Владимир Путин отметил, что российское общество не растерялось перед угрозой коронавируса. Об этом он сообщил в ходе телеобращения к россиянам.

В связи с этим, по словам главы государства, удалось найти ответ на этот вызов. Путин поблагодарил россиян за ответственное отношение к своему здоровью.

"Дорогие друзья, хотел бы еще раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии", – сказал Путин.

Он отметил, что за последние три месяца жизнь россиян изменилась. В частности, по словам главы государства, в результате прошедших событий у граждан РФ сложилось другое ощущение времени.

"Прошло всего три месяца. Обычно такой период – один квартал – пролетает быстро, порой даже незаметно. Но в эти, безусловно сложные дни, недели, месяцы у всех нас было совсем другое ощущение времени, слишком многое они в себя вместили: резко изменившийся уклад жизни, вынужденные ограничения для работы и общения, тревоги и опасения и даже горечь потерь, разлуки с родными, близкими, мысль о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких людей, как обеспечить семью, детей, поддержать родителей", – подчеркнул Путин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что количество выявленных случаев коронавируса продолжает снижаться. Также он отметил, что в стране сохраняются масштабные объемы тестирования.

В частности, динамика снижения прироста новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в Москве. Сообщается, что за последние сутки зарегистрировали 1081 новый случай коронавируса. Это на 24% меньше, чем в прошлый вторник, и на 25% – чем в среднем за сутки на позапрошлой неделе.

За последние сутки на территории РФ зафиксировали 7 425 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на территории России обнаружено 599 705 заболевших. 356 429 пациентов выздоровели в результате прохождения курса лечения.