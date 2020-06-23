Ракова рассказала, сколько детей находится на карантине из-за коронавируса

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Около 2 тысяч детей в Москве находится на карантине вследствие коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в городе действует алгоритм, который поможет максимально не допустить попадания больных COVID-19 детей в детские сады.

"Разработан электронный механизм, когда медицинские учреждения уведомляют о тех детях, которые не должны находиться в детских садах", – сообщила Ракова.

Ранее она рассказала, что за последние сутки еще 2 578 пациентов излечились от коронавируса в Москве. Таким образом, общая численность выздоровевших в столице составила 139 248 человек.

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по защите детей от COVID-19 в период снятия ограничений. В частности, в ведомстве напомнили о важности личной гигиены, которой должны придерживаться дети. В связи с этим родителям посоветовали подавать им хороший личный пример.