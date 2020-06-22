В Роспотребнадзоре сообщили, как защитить детей от коронавируса

07:13
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стало известно, как защитить детей от коронавирусной инфекции COVID-19 в период снятия ограничений. Для этого родителям был дан ряд советов.
Специалисты Роспотребнадзора отметили, что детям необходимо объяснить правила выхода на улицу в условиях сохранения вероятности заражения COVID-19. В ведомстве посоветовали воспитывать у ребенка любовь к чистоте личным примером.
"Всегда мойте руки после прогулок с ребенком, игр, перед едой и после посещения туалета. Объясните детям, что грязные руки могут стать источником инфекции или болезни", – поясняется на сайте ведомства.
Там также порекомендовали во время прогулок сохранять безопасное расстояние между людьми не менее двух метров. Родителями следует создать все условия, при которых ребенок не будет тесно контактировать с окружающими.
"Согласно санитарным и эпидемиологическим требованиям, дезинфекция детских площадок проводится регулярно, в отсутствие детей. <...> Тем не менее уровень безопасности зависит от количества детей, которые находятся там одновременно", – подчеркнули эксперты.
После игр на детской площадке специалисты просят дезинфицировать открытые участки кожи. Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали рассказывать детям об опасности грязных рук в контексте опасности заражения. В этой связи ребенку на улице стоит запретить дотрагиваться руками до лица, а также тереть глаза.
Ранее стало известно, что в текущем сезоне в летних лагерях ожидает около 5 миллионов детей. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Денис Грибов.
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