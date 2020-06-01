Эпидемиологическая ситуация пока позволяет начать детский отдых с 1 июля – Минпросвещения

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Эпидемиологическая обстановка в России пока позволяет организовать детский отдых в стране с 1 июля. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Понятно, если позволит эпидемиологическая ситуация, но, как говорят коллеги, специалисты, у нас пока есть все причины начать детский отдых с 1 июля", – цитирует ИА "НСН" слова Кравцова.

Министр подчеркнул, что речь идет в том числе о федеральных оздоровительных центрах. По его словам, также могут открыться лагеря, но только с укороченными сменами.

"Мы планируем, что будут открыты учреждения и школы. Возможно, это будут укороченные смены – не 21 день, а 14 дней. Мы сделаем все, чтобы дети отдохнули и получили такую возможность", – добавил Кравцов.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации отдыха детей и работы детских лагерей. Ведомство сообщило, что дети могут отдыхать в регионе своего проживания до снятия ограничительных мер. Если же дети живут в городах федерального значения, то они могут отправляться на отдых в субъекты РФ, которые граничат с ними.

В детских лагерях специалисты ведомства рекомендовали регулярно проводить замеры температуры тела отдыхающих. Они должны осуществляться с помощью бесконтактных термометров.

Кроме того, в ведомстве напомнили о важности социальной дистанции, которую необходимо обеспечить в детских лагерях. Все сотрудники подобных учреждений должны быть проверены на наличие антител к коронавирусу. Заполняемость лагерей должна быть не выше 50%, подчеркнули в ведомстве.

