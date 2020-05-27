Роспотребнадзор дал рекомендации по работе организаций отдыха детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации отдыха детей и работы детских лагерей.
Ведомство сообщило, что дети могут отдыхать в регионе своего проживания до снятия ограничительных мер. Если же дети живут в городах федерального значения, то они могут отправляться на отдых в субъекты РФ, которые граничат с ними.
Что касается организации работы детских лагерей, то в Роспотребнадзоре указали на необходимость ежедневных замеров температуры тела отдыхающих. Они должны осуществляться с помощью бесконтактных термометров.
Кроме того, в ведомстве напомнили о важности социальной дистанции, которую необходимо обеспечить в детских лагерях. Все сотрудники подобных учреждений должны быть проверены на наличие антител к коронавирусу.
Роспотребнадзор также рекомендовал заполнять смены максимум на 50%. Дети не должны выходить из лагеря до конца смены, а на территории учреждения не должны находиться посторонние.
В сами лагеря дети обязаны приезжать по заранее подготовленным "зеленым коридорам", которые должны быть обеспечены в аэропортах и на вокзалах.
Роспотребнадзор также порекомендовал создавать отдельные смены для детей из учреждений социального обслуживания.
Ранее депутат Мосгордумы Инна Святенко отметила, что этим летом очень важно создать для детей организованные формы отдыха. Она подчеркнула, что особенно это касается ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Мэр Москвы Сергей Собянин до этого рассказал об организации работы детских садов летом. Он отметил, что в настоящее время в учреждениях созданы маленькие дежурные группы с численностью не более 12 человек. В таком же ограниченном режиме, по словам Собянина, детские сады продолжат работать и дальше.
Ранее сообщалось, что летняя оздоровительная кампания для детей начнется в регионах с 1 июня. При этом в Минпросвещения рекомендовали сократить летние смены в детских лагерях с 21 до 14 дней из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
В летних лагерях в этом году сможет отдохнуть не более трети школьников
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