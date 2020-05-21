Минпросвещения откроет горячую линию по организации детского летнего отдыха

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Горячая линия Минпросвещения РФ по вопросам организации детского летнего отдыха начнет работу 25 мая, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на совещании с участием Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

"Уже на днях, с 25 мая, откроется специальная горячая линия (по вопросам организации детского летнего отдыха) – на базе нашего координационного центра", – цитирует Кравцова ТАСС.

В Роспотребнадзоре готовят рекомендации по организации детского отдыха в лагерях и оздоровительных учреждениях, которые отработают эти рекомендации совместно с Минпросвещения РФ и регионами.

Ранее сообщалось, что летние смены в детских лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней из-за коронавируса. Минпросвещения РФ рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля.

В России за сутки выявили 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве подтвердили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892. Всего в России зарегистрировано 317 554 случая коронавируса.