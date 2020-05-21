В России 10 дней снижается число выявляемых случаев COVID-19 – Попова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России в течение 10 дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.
"В течение 10 дней мы видим ежедневное снижение впервые выявляемых и регистрируемых случаев в стране, это очень позитивный показатель", – сказала Попова.
Накануне Сергей Собянин сообщил, что число вновь выявленных пациентов с коронавирусом и пневмониями, поступающих в больницы столицы, достигло уровня месячной давности. По его словам, система здравоохранения начала немного разгружаться.
Премьер-министр Михаил Мишустин также отметил, что ситуация с COVID-19 в России постепенно стабилизируется, особенно в Москве. По его словам, за последние три дня зафиксированы наименьшие показатели динамики заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В России за сутки выявили 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве подтвердили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892. Всего в России зарегистрировано 317 554 случая коронавируса.
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