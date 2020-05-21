Дети смогут отдыхать в лагерях без масок – Попова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Детям, которые поедут этим летом в оздоровительные лагеря, не придется носить защитные маски, однако контроль за состоянием их здоровья будет усилен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19.



"Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволит детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, с тем, чтобы отдых был полноценным", – приводит слова Поповой РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что в лагерях будет усилен контроль за состоянием здоровья детей. Также, по ее словам, необходимым будет соблюдение мер социальной дистанции.

Ранее сообщалось, что летние смены в детских лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Минпросвещения РФ рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля.

К открытию в этом году из-за ситуации с COVID-19 готово порядка 33,4 тысячи организаций отдыха и оздоровления для детей.

В России за сутки выявили 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве подтвердили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892. Всего в России зарегистрировано 317 554 случая коронавируса.

Попова ранее заявила, что россиянам следует соблюдать защитные меры от коронавируса и летом. В то же время она уточняла, что эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась только не более чем в семи регионах.