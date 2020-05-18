Попова назвала число регионов РФ с неблагоприятной эпидситуацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, не стабилизировалась только в небольшом количестве российских регионов, таких субъектов не более семи, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она подчеркнула, что все регионы в одинаковой мере предприняли необходимое реагирование, поэтому стабилизация отмечается по всей России.
"У нас есть считаное количество регионов, которые в результате определенных вспышек и прошедших раньше и зарегистрированных ярких нарушений режима сегодня не входят в число регионов со стабильной эпидситуацией. Их очень малое количество, не больше семи", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
По последним данным, в 81 регионе России выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. На Москву пришлось 3 238 новых случаев, в Московской области – 921, в Санкт-Петербурге – 425.
Всего в РФ зафиксировано 290 678 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это на 3,2 процента больше, чем днем ранее.
Скончался за последние сутки 91 человек, в том числе 77 – в столице. За весь период скончались 2 722 человека.
Выписано за сутки 2 836 человек, из них 1 423 – в Москве, 273 – в Московской области. За весь период выписали 70 209 пациентов.
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