В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще 77 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в столице за сутки. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по Москве.

"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении Оперштаба.

Уточняется, что всего в городе умерли 1 580 человек, у которых ранее подтвердилось заболевание коронавирусом.

Ранее стало известно, что поборовшие COVID-19 пациенты могут некоторое время оставаться его бессимптомными носителями. По итогам исследования китайских ученых, коронавирус может сохраняться в организме как минимум еще 14 дней.

Сергей Собянин до этого заявил, что в столице вводят бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу. Мэр отметил, что исследования будут основаны на методе иммуноферментного анализа.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. В столице подтверждено 3 855 новых случаев COVID-19.