В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом

17 мая, 22:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Еще 77 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в столице за сутки. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по Москве.
"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении Оперштаба.
Уточняется, что всего в городе умерли 1 580 человек, у которых ранее подтвердилось заболевание коронавирусом.
Ранее стало известно, что поборовшие COVID-19 пациенты могут некоторое время оставаться его бессимптомными носителями. По итогам исследования китайских ученых, коронавирус может сохраняться в организме как минимум еще 14 дней.
Сергей Собянин до этого заявил, что в столице вводят бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу. Мэр отметил, что исследования будут основаны на методе иммуноферментного анализа.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. В столице подтверждено 3 855 новых случаев COVID-19.
В столице подтверждено 3 855 новых случаев COVID-19
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