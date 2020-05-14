Переболевшие COVID-19 могут некоторое время оставаться его бессимптомными носителями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут некоторое время оставаться его бессимптомными носителями, сообщает портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.
В ведомстве уточнили, что, согласно исследованию китайских ученых, COVID-19 может сохраняться в организме как минимум еще 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов болезни.
При этом отмечается, что вероятность того, что пациент на этом постсимптомном этапе инфицирует других, невелика, особенно при соблюдении всех санитарно-гигиенических правил.
Продолжительность заболевания зависит от количества патогена, проникшего в организм, и индивидуальной иммунной реакции. С уверенностью можно сказать, что человек больше не выделяет возбудителя, если анализ, проведенный дважды с интервалом не менее одного дня, оба раза показал отрицательный результат.
В Роспотребнадзоре напомнили, что характерным для коронавируса симптомом является нарушение обоняния. Гражданам, отмечающим нарушение обоняния и особенно в сочетании с повышением температуры, кашлем, одышкой и чувством заложенности в грудной клетке, рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее эксперты американских Национальных институтов здравоохранения и Университета Пенсильвании заявили, что новая коронавирусная инфекция может сохраняться в воздухе после разговора. Минутное общение может привести к образованию не менее тысячи речевых капель с частицами COVID-19.
Согласно заявлениям ученых, капли с вирусом могут оставаться в воздухе более 8 минут после разговора. За это время инфекция может проникнуть в организм собеседника.
В ВОЗ рассказали, что коронавирус живет на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней.
Свое мнение по поводу сохранения COVID-19 на поверхностях высказала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что коронавирусная инфекция устойчива к окружающей среде и способна оставаться на поверхностях в течение 3 суток.
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