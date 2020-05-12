В ВОЗ рассказали, сколько коронавирус живет на поверхностях

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Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве рассказала, что коронавирус живет на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней.

"Проводится очень много исследований на эту тему. У нас есть важная информация о том, что вирус может жить на поверхностях достаточно долго. От нескольких часов для нескольких дней", – цитирует Харрис РИА Новости.

Она призвала учитывать, что любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, является зараженной поверхностью. "Именно поэтому мы постоянно говорим о необходимости мыть руки", – сказала представитель.

По ее словам, дезинфекция становится исключительно важным фактором, а уборщики и мусорщики – ключевыми игроками в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее Высший совет по научным исследованиям Испании (CSIC) сообщил, что заражение коронавирусом при купании в море, а также посещении бассейнов является маловероятным.