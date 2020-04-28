Синоптик оценил возможное влияние жары на распространение коронавируса

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил возможное влияние жары на распространение коронавируса, сообщает "Российская газета".

"Сейчас очень много публикуется различных исследований. Например, было исследование, что коронавирус погибает при температуре 90 градусов. Также высказывалось предположение, что чем выше температура и влажность, тем он быстрее погибает", – рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что высказывания разных специалистов являются лишь дискуссиями и прямых доказательств о влиянии погоды на коронавирус пока нет. При этом он добавил, что уже изученные ранее вирусы более активны осенью и весной.

Синоптик подчеркнул, что новый коронавирус может повести себя по-разному. Он привел в пример Сингапур, где сейчас установилась солнечная и теплая погода, но вирус все равно продолжает распространяться.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн выдвинул предположение, что погода сможет оказать воздействие на коронавирус ближе к лету. Он объяснил это тем, что летом люди становятся менее восприимчивыми к респираторным заболеваниям.

В то же время французские ученые считают, что новый тип коронавируса полностью погибает только при температуре близкой к 100 градусам по Цельсию. Причем в таких условиях он должен провести не менее 15 минут.

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее.

