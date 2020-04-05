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Общество

08:46

Дан прогноз о влиянии весеннего тепла на коронавирус

общество погода безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, какое воздействие может оказать погода на распространение коронавирусной инфекции.

Он утверждает, что весеннее тепло никак не повлияет на COVID-19.

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", – приводит портал Ura.ru слова специалиста.

Альштейн пояснил, что потепление не сможет ни замедлить, ни ускорить темпы распространения коронавируса.
Погода сможет оказать воздействие на инфекцию только ближе к лету, уверен вирусолог. Объясняется это тем, что летом люди становятся менее восприимчивыми к респираторным заболеваниям.

Ранее вирусолог рассказал, повлияет ли похолодание в Москве на распространение коронавируса. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что похолодание в столице никак не отразится на скорости распространения COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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