Дан прогноз о влиянии весеннего тепла на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, какое воздействие может оказать погода на распространение коронавирусной инфекции.

Он утверждает, что весеннее тепло никак не повлияет на COVID-19.

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", – приводит портал Ura.ru слова специалиста.

Альштейн пояснил, что потепление не сможет ни замедлить, ни ускорить темпы распространения коронавируса.

Погода сможет оказать воздействие на инфекцию только ближе к лету, уверен вирусолог. Объясняется это тем, что летом люди становятся менее восприимчивыми к респираторным заболеваниям.

Ранее вирусолог рассказал, повлияет ли похолодание в Москве на распространение коронавируса. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что похолодание в столице никак не отразится на скорости распространения COVID-19.