Вирусолог рассказал, повлияет ли похолодание в Москве на распространение коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что похолодание в столице никак не отразится на скорости распространения коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с Москвой 24.
"Вирус хорошо сохраняется при морозе. Но это (в Москве. – Прим. ред.) не холодная погода, это климатические колебания. Холодная – это когда минус 10 и ниже. А плюсовая температура вирус замедляет – но когда речь идет о плюс 50 и выше", – объяснил собеседник сайта.
"Сегодня выпал снег – завтра он растает. На коронавирус это никак не повлияет. Однако когда солнечная инсоляция усилится, тогда вирус от этого замедлится. Поэтому к лету мы ожидаем уменьшение заболеваемости, уменьшение активности вируса", – заключил Викулов.
По данным на 31 марта, в России зафиксировали 2 337 случаев коронавирусной инфекции. Из них за минувшие сутки 500 случаев заражения новые. Согласно статистике ВОЗ, на текущий момент в мире COVID-19 заболело более 697 тысяч человек.
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Дополнительные меры вводятся в рамках предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
За нарушение карантина грозят следующие штрафы: от 15 до 40 тысяч рублей – для обычных граждан, от 50 до 150 тысяч рублей – для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток – для юридических лиц.
Сильный снегопад ожидается в столичном регионе 31 марта
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