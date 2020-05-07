Врач-инфекционист рассказал, стоит ли опасаться новой мутации коронавируса летом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал Москве 24 о том, могут ли вызывать серьезные опасения новые мутации коронавируса.
Ранее американские и британские ученые выявили несколько мутаций нового коронавируса, одна из которых потенциально способна повлиять на устойчивость инфекции. В ходе экспериментов выяснилось, что такая мутация может сделать переболевших коронавирусом более уязвимыми для нового заражения.
"Это несерьезные мутации, мутировать вирус будет столько, сколько ему заблагорассудится. Но мутационный потенциал не такой высокий, как ему приписывают", – сообщил Викулов.
По словам эксперта, гораздо выше мутационный потенциал у вируса гриппа, ВИЧ или вируса гепатита С, тем не менее гепатит С можно вылечить за три месяца. Мутации COVID-19 изучаются как в России, так и за рубежом с целью создания препаратов, которые могут оказывать выраженный противовирусный эффект.
"Существует уже более 1000 описанных геномных вариантов, но это несущественные геномные мутации, хотя было предположение, что азиатские и европейские штаммы отличаются. На самом деле отличия невеликие. В большей степени это связано с тем, что при развитии эпидемии в азиатских странах и позже в Европе были поражены разные группы населения", – подчеркнул врач-инфекционист.
По мнению Викулова, от мутации могут зависеть различные особенности течения болезни, например возраст пациентов. Если при вспышке эпидемии в Китае заболевали и умирали преимущественно пожилые люди, то в Европе тенденция сначала продолжалась, а потом стало тяжело болеть и молодое население. Это наблюдалось и в Великобритании, и в США с самыми высокими показателями заболеваемости и летальности в мире, и в России, где есть пациенты до 35 лет, находящиеся на ИВЛ.
"Cтали более уязвимы, начали чаще болеть молодые, которые активно перемещаются, передвигаются, пользуются самолетами. Безусловно, больше умирают пожилые и люди, имеющие серьезные заболевания, но болеть стали чаще в возрастной группе от 30 до 45 лет", – заключил Викулов.
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