Эксперт оценил опасность распространения коронавируса при жаркой погоде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Распространение коронавирусной инфекции может замедлиться в жаркую погоду, но это не связано с якобы отрицательным воздействием тепла и солнечной радиации на возбудителя вируса. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью "Пятому каналу".

"Это не потому что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой", – сказал Альтшейн.

Специалист выразил надежду, что в летний период распространение коронавирусной инфекции замедлится.

Ранее Альштейн выдвинул предположение, что погода сможет оказать воздействие на коронавирус ближе к лету. Он объяснил это тем, что летом люди становятся менее восприимчивыми к респираторным заболеваниям.

В то же время французские ученые считают, что новый тип коронавируса полностью погибает только при температуре близкой к 100 градусам по Цельсию. Причем в таких условиях он должен провести не менее 15 минут.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 165 929 заболевших COVID-19, вылечилось 21 327, скончалось 1537.

