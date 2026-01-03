Собянин: средства ПВО поразили четыре летевших к Москве беспилотника

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны России нейтрализовали еще 4 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как отметил градоначальник, на месте падения обломков аппаратов работают специалисты экстренных служб.

Атака на столицу началась вечером в субботу, 3 января. По последним данным, на подлете к городу ликвидировали 16 вражеских дронов.

В связи с этим в аэропорту Внуково введены временные ограничения. Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.