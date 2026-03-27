Украинские БПЛА атакуют промзону Череповца

Беспилотники ВСУ атакуют череповецкую промышленную зону в Вологодской области. Средства ПВО отражают воздушную атаку, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"На месте падения обломков работают представители экстренных служб. Просьба сохранять спокойствие. Информация уточняется. Буду держать в курсе", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Этой ночью подразделения ПВО также отражали воздушную атаку противника на Севастополь. Местных жителей призывали покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

В Саратовской области пресекли атаку беспилотников на военный аэродром. По обвинению в приготовлении к совершению террористического акта был задержан 53-летний местный житель.