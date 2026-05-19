Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 12:38

Общество

Более миллиона рублей направили на благотворительность после двух фестивалей в Москве

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Благотворительные заезды на автосимуляторах позволили собрать более миллиона рублей в рамках фестивалей "Московская весна" и "Пасхальный дар" цикла "Московские сезоны". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Полученные средства поступили в фонды поддержки участников боевых действий, воинам СВО и в благотворительные организации.

В частности, на фестивале "Московская весна" благотворительные инициативы были направлены на поддержку участников боевых действий. Всего по итогам фестиваля было собрано 663 500 рублей.

Деньги передали в два фонда – "Память поколений" и "Народный фронт. Все для победы!". Первый обеспечивает ветеранов боевых действий лечением и технологичными протезами, а второй оказывает помощь бойцам на передовой и людям, пострадавшим от боевых действий.

В рамках фестиваля "Пасхальный дар" соревнования по симрейсингу проходили на 12 площадках "Московских сезонов". Участники соревновались на обновленной виртуальной трассе, воссоздающей Москву и проходящей через 1-й Раушский переулок.

Пожертвования в размере 420 500 рублей были напрямую направлены в девять благотворительных фондов. В их числе – "Память поколений", "Живи", "Семья вместе". Также поддержка была оказана фондам "Онкологика" Мирославы Сергеенко, "Дари еду" и "Вера". Солидную часть составили пожертвования в фонды "Госпиталь дикой природы", "Собаки, которые любят" и фонд "Глобальный альянс содействия".

Помочь этим и другим проверенным организациям может каждый с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. Он объединяет более 100 проверенных некоммерческих организаций столицы.

Ранее сообщалось, что московские волонтеры ежедневно помогают благотворительным фондам, поддерживая людей в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и бездомных животных.

Добровольцы собирают товары первой необходимости, помогают проводить творческие и спортивные занятия, культурные мероприятия, а также ухаживают за животными в приютах Москвы и области.

Читайте также


обществогород

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика