В Крыму задержан гражданин Украины за призывы к терроризму

В Симферополе задержан мужчина с гражданством Украины за призывы к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, передает ТАСС.

По данным ведомства, 48-летний житель Симферополя оставлял в мессенджере Тelegram комментарии с призывами уничтожить Московский Кремль. Делал он это в украинских чатах.

Ранее в Крыму задержали двоих местных жителей, передававших сотрудникам украинских спецслужб информацию о военных объектах на полуострове. Задержанные сами связались с ними в мессенджере.

Возбуждены уголовные дела о госизмене. Мужчины заключены под стражу. В ФСБ предупредили, что все лица, сотрудничающие с противником, будут установлены, привлечены к ответственности и наказаны.

