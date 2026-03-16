Новости

Новости

16 марта, 09:59

Происшествия

ФСБ задержала в Крыму агента Украины, собиравшего данные о военной технике

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который по указке украинских спецслужб собирал информацию о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове и передавал ее противнику. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Служба заявила, что 45-летний житель Феодосии через Telegram отправлял украинской стороне фотографии военной техники. Снимки позволяли отслеживать патрулирование воздушного пространства и охрану объектов топливно-энергетического комплекса.

Собранные данные противник использовал для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских военных.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении злоумышленника завел уголовное дело по статье 275 ("Госизмена") УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее правоохранительные органы Крыма пресекли деятельность еще одного информатора. Задержанный местный житель подозревается в передаче украинским кураторам сведений о местах размещения российских военных объектов и вооружений, а также данных о социально-политической обстановке в регионе.

