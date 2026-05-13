Причиной смерти актера Александра Солопова названа опухоль кишечника

Актер и режиссер Александр Солопов умер от опухоли кишечника. Об этом РИА Новости сообщил композитор Ян Бедерман.

"У него были проблемы с кишечником, опухоль", – сказал он.

Солопов скончался на 71-м году жизни. Церемония прощания с ним состоялась в траурном зале НИИ скорой помощи имени Склифосовского 13 мая. Его похоронят на Домодедовском кладбище.

Актер родился в 1956 году, а в 1977-м окончил актерский факультет Харьковского института искусств. Два года играл в Донецком ТЮЗе. Наибольшую известность ему принесла роль в фильме "Вкус хлеба".

