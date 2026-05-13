Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 14:07

Политика

Песков заявил, что ВСУ должны покинуть Донбасс для полноформатных переговоров

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и территорию других регионов России, чтобы сделать возможным переход к полноформатным мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Стороны смогут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей", – подчеркнул он.

Песков напомнил, что соответствующую позицию еще в июне 2024 года высказывал Владимир Путин. Тогда российский президент отмечал, что условием для начала переговоров является, в частности, полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину.

Также представитель Кремля отметил, что США выполняют роль посредника, через которого ведется обмен информацией с украинской стороной.

Ранее президент США Дональд Трамп дал отрицательный ответ на вопрос, удалось ли ему достичь взаимопонимания с Путиным по вопросу Донбасса. При этом сам президент РФ отмечал, что в контексте украинского конфликта дело идет к завершению. Также Путин подчеркивал, что встреча с Зеленским возможна только при наличии предварительных договоренностей о мирном договоре.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика