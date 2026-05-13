Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 16:02

Политика

МВД РФ объявило в розыск экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Christophe Gateau

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего военного министра Великобритании Бена Уоллеса. Это следует из базы данных МВД РФ.

"Разыскивается по статье УК", – говорится на сайте ведомства.

При этом не уточняется, о какой именно статье УК РФ идет речь.

Ранее столичный суд заочно арестовал экс-главу Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Леонида Киша по делу о получении взятки в особо крупном размере. Он будет заключен под стражу на два месяца после задержания или передачи правоохранителям.

До этого МВД России объявило в розыск бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" Владимира Соловьева по уголовной статье. Также Савеловский суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в участии в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации.

Читайте также


политикапроисшествия

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика