МВД объявило в розыск вора в законе Джангвеладзе

МВД РФ объявило в международный розыск вора в законе Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский. – Прим. ред.) по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что следствие будет добиваться его заочного ареста. Избрание заочной меры пресечения для Джангвеладзе назначено на 30 апреля.

Информация о розыске Джангвеладзе также размещена в базе МВД. По ст. 210.1 УК РФ авторитету грозит до 15 лет лишения свободы.

В 2025 году против криминального авторитета возбудили уголовное дело. Он был признан так называемым вором в законе, что позволяло ему контролировать деятельность криминальных структур на территории России.

При этом ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас фигурант скрывается от органов следствия за границей, его местонахождение устанавливается.