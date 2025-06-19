Дело против криминального авторитета заведено в Москве

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В Москве возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщила пресс-служба МВД России.

"Криминальный авторитет с 1985 года по настоящее время имеет соответствующий негласный статус и определенную сферу влияния. Он был признан так называемым вором в законе, что позволяло ему контролировать деятельность криминальных структур на территории РФ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас фигурант скрывается от органов следствия за границей, его местонахождение устанавливается.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о криминальном авторитете Мерабе Джангвеладзе (Мераб Сухумский. – Прим. ред.). Он считается одним из наиболее авторитетных представителей криминального мира на пространстве СНГ, уточнили журналисты.

Ранее суд приговорил к 25 годам лишения свободы лидера Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, обвиняемого в убийстве криминального авторитета Деда Хасана и адвоката Натальи Вавилиной. Ему также предписали выплатить штраф в размере 4 миллионов рублей.

По некоторым эпизодам уголовное преследование было прекращено из-за истечения срока давности. В связи с этим фигуранту не было назначено пожизненное заключение.