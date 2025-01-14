Суд Москвы арестовал племянника криминального авторитета Шакро Молодого

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы заключил под стражу племянника криминального авторитета Шакро Молодого (настоящее имя – Захарий Калашов. – Прим. ред.) Виталия Калашова по делу о покушении на убийство.

По информации судов общей юрисдикции столицы, мужчина будет находиться под арестом 1 месяц и 15 суток.

Весной 2018 года Захарий Калашов был признан виновным в вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в столице Жанны Ким и 10 миллионов – у директора компании "Норднефтьгаз" Льва Гарамова. Тогда суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 10 месяцев.

В марте 2024 года осужденный за вымогательство и взятки Калашов вышел из колонии по решению об условно-досрочном освобождении (УДО).