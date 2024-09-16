Московский суд вынес приговор вору в законе Давиду Чачибаю

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Вор в законе Давид Чачибай, известный как Дато Сван, приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным суда, Чачибай обвиняется в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии.

Следствие установило, что в 2014 году мужчина был признан другими криминальными авторитетами лицом, занимающим высшее положение в их иерархии. За ним была закреплена зона преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы в нескольких российских регионах, в том числе в Москве и Петербурге. Также фигурант во главе организованной группы занимался вымогательством у мужчины 15 миллионов рублей под угрозой расправы.

Чачибай был задержан в марте 2022 года в Египте, позже его экстрадировали в Россию.

Ранее суд в Москве приговорил криминального авторитета Олега Медведева (известного как Шишкан Раменский) к пожизненному заключению с отбыванием срока в колонии особого режима. Однако вскоре адвокат подсудимого Сергей Рогозин заявил, что сторона защиты намерена обжаловать приговор.