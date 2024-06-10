Суд в Москве приговорил криминального авторитета Шишкана к пожизненному заключению

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева (известного как Шишкан Раменский) с отбыванием срока в колонии особого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в суде.

По его данным, Шишкану назначили штраф в пять миллионов рублей. Дело слушалось в выездном формате в одном из самых больших залов Мосгорсуда из-за внушительного количества участников процесса.

Корреспондент уточнил, что 17 подельников Шишкана получили сроки от условного до пожизненного за участие в организованной преступной группировке. Всем фигурантам назначены штрафы в размере от 1,1 до 4 миллионов рублей и ограничения свободы на сроки от 1,5 до 2 лет. Осужденным на условные сроки назначен испытательный срок.

Ранее Генпрокуратура потребовала для Медведева наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, участникам организованной преступной группировки Шишкана вменялся ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение оружия и боеприпасов и другие.

Летом 2023 года Басманный суд заключил Медведева под стражу. Его задержали в Московской области. Следствие считает его причастным к похищению и убийству депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи в 2012 году.