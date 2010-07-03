Суд арестовал вора в законе Шишканова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу вора в законе Олега Шишканова, известного в криминальном мире по прозвищу Шишкан Раменский. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Его арестовали до 12 сентября 2019 года. Возбуждено уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Это первый случай, когда московского криминального авторитета обвиняют по данной статье. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.

Криминального авторитета задержали в Подмосковье. По версии следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Шишканов стал лидером преступного мира в России после того, как был задержан Захарий Калашов, больше известный как Шакро Молодой.

Статья "Занятие высшего положения в преступной иерархии" была введена в УК РФ по инициативе президента РФ в марте этого года. Одновременно с этим в законодательстве вводится уголовная ответственность за сам факт участия в "воровской сходке".

