Криминального авторитета задержали в Подмосковье за убийство депутата

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Сотрудники ГУ по расследованию особо важных дел СК России совместно с МВД и ФСБ задержали в Подмосковье Олега Шишканова, так называемого вора в законе Шишкана, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям. Кроме того, следствие просит суд арестовать Шишканова.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в свою очередь, сообщила о задержании в ресторане в Люберцах 32 мужчин после сходки криминальных авторитетов.

На всех них составили административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти".