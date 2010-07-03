МВД сообщило о задержании банды киллеров из 90-х

В полиции рассказали о задержании шести участников группировки, которая с 1995 по 1999 год совершила девять убийств. Преступники действовали на территории Москвы и Читинской области.
Банду возглавлял глава предприятия по грузоперевозкам на одном из столичных железнодорожных вокзалов. По данным правоохранителей, этот человек имел большой авторитет в криминальных кругах, по сути контролировал большую часть грузоперевозок на нескольких вокзалах.
В состав его банды входили по меньшей мере десять человек, в том числе штатный киллер. Все они принимали участие в убийствах и подготовке к ним: доставали оружие, скрывали следы преступлений.
Полицейским известно как минимум о девяти убийствах в 1995-1999 годах. В 1999 году группировка была распущена, так как их лидер оказался в колонии – его удалось привлечь к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Лишь спустя десятилетие удалось задержать подозреваемых. Лидер группировки, который несколько лет назад освободился из тюрьмы, в 2012 году переехал в Крым – в этом регионе его и задержали. Других фигурантов дела отыскали в Москве, Кирове и Чите.
Следственные действия ведутся в отношении лишь шести человек. Еще четверо участников банды к этому моменту уже погибли, в том числе в результате криминальных разборок.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержаны участники преступной группы, которая занималась похищением людей. В 2018 году они трижды увозили предпринимателя, требуя от него выкуп. Причем каждый раз аппетиты злоумышленников росли. Пытками и побоями они заставили бизнесмена не только отдать им все деньги, но и написать расписку, что он должен им еще около миллиона рублей.
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